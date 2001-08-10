Сахалинцы сразятся на турнире по армейскому рукопашному боя на кубок А.Ю. Фомина

V турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика А.Ю. Фомина пройдёт в Южно-Сахалинске 10 и 11 апреля.

В борьбу за звание сильнейших на соревнованиях вступят спортсмены в возрастных группах от 8 до 17 лет, а также 18 и старше. Команды будут представлять областные федерации армейского рукопашного боя, рукопашного боя, кудо и самбо, военно-спортивные клубы «Буесть», «Ратник» и «Викинг», 68-й армейский корпус. Также выступят команды из Охи, Углегорск, Шахтёрск, Александровск-Сахалинский, Корсаков и Поронайск.

10 апреля состоятся предварительные поединки. Начало в 10:00 по адресу: ул. Горького 7/1, СШОР по греко-римской борьбе. 11 числа в 11:00 пройдёт торжественный парад открытия турнира и финальные сражения. Команда-победитель получит кубок Героя России А.Ю. Фомина.

Алексей Юрьевич Фомин проживал в посёлке Дачное с 1990 года, учился в школе села Соловьёвка Корсаковскогорайона. По окончанию школы поступил и закончил военное училище. Будучи лейтенантом участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа, где во главе разведвзвода разблокировал большую группировку наших войск, попавших в окружение банд-формирований, за что указом президента РФ от 30-го декабря 1999 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.