Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2021
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15:19, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли бронзу турнира по хоккею с мячом среди ветеранов в Биробиджане

Сахалинцы взяли бронзу турнира по хоккею с мячом среди ветеранов в Биробиджане

Сахалинская команда «Ветераны» заняла третье место на турнире по хоккею с мячом среди ветеранов «Памяти всех» в Биробиджане.

Участниками соревнований стали команды «Маккаби» и «Заря» из Еврейской автономной области, «Ветераны СКА» и «Нефтяник», представляющие Хабаровский край, и «Ветераны» из Южно-Сахалинска.

Кубок проводился по круговой системе. Встречи состояли из двух таймов по 20 минут.

По итогам двух дней соревнований победу в турнире одержали спортсмены из «Маккаби». Второе место заняли «Ветераны СКА». Тройку лидеров замкнули «Ветераны» из Южно-Сахалинска.

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