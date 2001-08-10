Сахалинские волейболистки завоевали серебряные медали дальневосточных соревнований
В Комсомольске-на-Амуре завершился дальневосточный этап Всероссийских соревнований «Надежда» по волейболу. Награды оспаривали юноши и девушки до 17 лет (2005-2006 г.р.).
В турнир юношей заявились пять команд: Хабаровский край, Забайкальский край, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия).
Островная дружина (Артем И, Виктор Демин, Георгий Ким, Егор Жданов, Матвей Пономарев, Иван Полонников, Азирет Оморкулов, Игорь Магур, Александр Титов) была сформирована на базе ГБУ «СШ по волейболу». Возглавлял ее тренер Алексей Владимирович Волков.
Сахалинцы проиграли три матча, одержали победу над сверстниками из Якутии (3:0) и заняли четвертое место.
Успешнее выступила команда девушек. Сахалинские волейболистки выиграли четыре матча при одном поражении. Они набрали 9 очков. Столько же оказалось у команды Хабаровского края.
После подсчета дополнительных показателей (разница выигранных и проигранных мячей) выяснилось, что первенствовали в турнире представительницы Хабаровска.
Сборная команда Сахалинской области (Анита Бушуева, Софья Геппа, Мария Губина, Татьяна Калекова, Юлия Лосева, Елена Севрюкова, Варвара Холоднякова, София Шорина, Арина Щепанская и тренер Игорь Владимирович Абдрахманов) стала обладательницей серебряных медалей.
На третьем месте – Забайкальский край, далее – Приморский край, Амурская область, Хабаровский край-2.
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