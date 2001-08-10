80 спортсменов приняли участие в региональном турнире по греко-римской борьбе в Охе
В Охе состоялся VII региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР, тренера-преподавателя Михаила Васильевича Ипатенкова. Победителей и призеров определили в четырех возрастных группах и в 21 весовой категории. На ковер вышли «греко-римляне» из Анивы, Ноглик, Охи, Тымовска и Южно-Сахалинска.
- В младшей возрастной группе (2010-2011 г.р.) победителями стали Артем Сысоев из Тымовска (весовая категория до 29 кг), Данил Коротких (до 31 кг) и Яхья Алиев (до 35 кг) из Ноглик, Артем Люблин (до 33 кг) и Марат Курамагомедов (до 42 кг) из Южно-Сахалинска, Артем Курочкин (до 48 кг) и Даниил Деревянко (свыше 48 кг) из Охи, - рассказывает главный судья соревнований судья Всероссийской категории Владимир Федосов.
У юношей 2008-2009 г.р. по две золотые медали в активе борцов из Охи (Денис Глушков – до 35 кг, Рустам Голинский – до 38 кг) и Анивы (Максим Прынзин – до 45 кг, Артем Хуторной – до 62 кг). А в весе свыше 62 кг победил Евгений Еременко из Ноглик.
Охинцы Константин Баскаков (до 76 кг) и Даниил Семенов (свыше 76 кг) первенствовали в турнире юношей 2006-2007 г.р. Вместе с ними на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Никита Урманов (до 52 кг) из Ноглик и Руслан Курамагомедов (до 65 кг) из Южно-Сахалинска.
- В старшей возрастной группе доминировали анивчане, которые сумели завоевать четыре золотые медали. Отличились Илья Богатырев (до 57 кг), Вячеслав Алексеенко (до 68 кг), Яков Ян (до 75 кг), Даниил Завитаев (до 87 кг). Еще две золотые награды в активе Ханоглана Мамедова из Ноглик (до 54 кг) и Владимира Цимбаленко из Тымовска (до 62 кг), - говорит тренер спортивной школы г. Анива Олег Накагава.
Приз «За лучшую технику» был вручен анивчанину Илье Богатыреву. Егор Люблин из Южно-Сахалинска стал обладателем приза «За волю к победе». Приз «Самый юный спортсмен» увез с собой Илья Агеев из Ноглик, а Андрей Захаров (Тымовск) был признан лучшим судьей турнира.
Финансовую поддержку в проведении соревнований оказали Федерация спортивной борьбы и Курильских островов и Центр спортивной подготовки.
Участники и организаторы выражают огромную благодарность за теплый прием администрации Охинского городского округа и директору спортивной школы Охи Галине Ивановне Бурдинской.
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