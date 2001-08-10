Сахалинец завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тхэквондо

В Болгарии состоялся чемпионат Европы по тхэквондо. В течение четырёх дней лучшие спортсмены европейского континента оспаривали чемпионский титул в шестнадцати весовых категориях.

Сборная команда России заняла первое место в медальном зачете, завоевав десять наград (четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые). Вторые - британцы (3-2-0), третьи - хорваты (3-0-2), четвёртые - испанцы (1-2-5), пятые - турки (1-2-2), шестые - поляки (1-1-0).

Одна из медалей в активе Владислава Ларина (Республика Карелия/Сахалинская область). Спортсмен областного Центра спортивной подготовки стал серебряным призером в весовой категории до 87 кг.