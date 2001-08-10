Анна Боева из Анивы включена в состав сборной команды России по вольной борьбе

В Наро-Фоминске прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Участницами состязаний стали около 300 спортсменок, среди которых были члены сборной команды страны. Соревнования были отборочными перед первенством мира и Европы.

Сахалинскую область представляли Арина Яковлева из Корсакова (тренер Хамзат Хамидов), Анастасия Син из Поронайска (тренер Владимир Курденков) и Анна Боева из Анивы (тренеры Виталий Симановский и Багмажап Яглинов)

Для Арины Яковлевой это был дебют на состязаниях такого уровня. Тем не менее, она сумела одержать одну победу в весовой категории до 57 кг. Также одну победу одержала Анастасия Син (весовая категория до 69 кг).

Успешнее всех из сахалинских спортсменок проявила себя Анна Боева, которая выступала в весовой категории до 73 кг.

- Анна прошла квалификационные раунды и сумела дойти до поединка за третье место. В этой схватке она уступила более опытной сопернице из Санкт-Петербурга, являющейся победительницей Всероссийских соревнований. В итоге Анна Боевазаняла пятое место и была включена в состав сборной команды России среди девушек до 18 лет, - рассказал тренер спортсменки Виталий Симановский.