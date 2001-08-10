Сахалинские чир спортсменки завоевали золото на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по чир спорту состоялись в Перми. За медали боролись более 1000 спортсменов из 23 субъектов России. Островные чир спортсменки одержали победу в номинации «Двойка».

Сахалинскую область представляли шесть участниц. Островитянки выступали в «Двойках» в возрастной категории «Мужчины, женщины».

«Двойка» в составе Арины Юн и ЯныКривобоковой завоевала золото в дисциплине «Чир-хип-хоп-двойка» с отрывом в 39 баллов. В ходе соревнований победительницы выполнили норматив «Мастер спорта России».

Ульяна Северина, Анна Кидакова, Алеся Сабироваи Полина Дубинина стали финалистами в дисциплинах «чир-фристайл» и «чир-джаз». Стоитотметить, что возраст спортсменок – 14 лет –является минимальным для выступления в данной возрастной категории.

Сегодня чир спорт развивается в 78 регионах России и в 116 странах мира. Сборная России занимает лидирующие позиции в большинстве дисциплин на европейском уровне. Более 40 сахалинских чир спортсменок входит в состав сборной РФ, свыше 70 являются кандидатами в мастера спорта, а трём островным спортсменкам присвоено звание «Мастера спорта».