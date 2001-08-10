Марина Круглова из Южно-Сахалинска стала бронзовым призером всероссийских соревнований по шахматам

В Сочи завершились два масштабных турнира всероссийского уровня. Это первенство России среди мальчиков и девочек, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» по классическим шахматам. Участниками были шахматисты до 11 и до 13 лет.

В первенстве России выступали Михаил Парецкий из Корсакова и Таисия Дворцова из Южно-Сахалинска. Они дебютировали на состязаниях такого уровня.

Михаил в возрастной группе до 13 лет набрал 3,5 очка из 9 и занял 64 место среди 77 участников. Таисия в этой же возрастной группе у девочек набрала на пол-очка больше (4 из 9). У нее – 51-е место (среди 73 участников). Финансовую помощь нашим участникам первенства страны оказало ЗАО «Гидрострой».

В первой лиге (до 11 лет, 96 участниц) играла Марина Круглова (Южно-Сахалинск), также дебютировавшая на всероссийском уровне. Она начала турнир с трех побед, затем проиграла, но снова выдала победный «хет-трик».

После 7 туров у Марины было 6 очков (дележ второго-третьего места). В восьмом туре сахалинская шахматистка потерпела обидное поражение (грубая ошибка уже в дебюте), откатившись на пятую строчку турнирной таблицы.

Однако заключительную партию Марина провела очень хорошо, добившись такой важной и нужной победы. После завершения тура, выяснилось, что сразу три шахматистки набрали по 7 очков, разделив третье-пятое места.

Судьи начали считать дополнительные коэффициенты, а родители – пить успокоительное. Ожидание затянулось довольно надолго, но оно того стоило. В этот раз «арифметика» оказалась в пользу Марины Кругловой. Она – бронзовый призер всероссийского турнира!