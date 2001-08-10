23 комплекта медалей разыграли на турнире по вольной борьбе в Ногликах

В пгт. Ноглики состоялось открытое первенство МБУ «Спортивная школа» по вольной борьбе. Участниками турнира стали свыше 100 юных спортсменов.

- Приехали наши давние друзья из Охи, Поронайска, Тымовска, и впервые - борцы из Арги-Паги. Борьба проходила в четырех возрастных группах, где были разыграны 23 комплекта медалей, - рассказал главный судья соревнований Евгений Савинов.

В возрастной группе 2012 г.р. и младше победили тымовчанин Денис Бережной (до 25 кг), Абдурахим Ахмедов (до 32 кг) из Поронайска, представители Ноглик Константин Пак (до 28 кг) и Руслан Метлиев (до 34 кг).

У юношей 2010-2011 г.р. отличились Александр Чернюк (до 28 кг) из Ноглик, Артем Сысоев (до 30 кг) и Александр Лукаш (до 35 кг) из Тымовска, Владимир Балан (до 32 кг) и Артем Кашин (до 37 кг) из Поронайска, Аслан Ахмедов (до 42 кг) и Артем Курочкин (до 52 кг) из Охи.

В состязаниях борцов 2008-2009 г.р. первые места заняли охинец Рустам Голинский (до 38 кг), тымовчанин Ярослав Мордвинов (до 46 кг), поронайские спортсмены Максим Мышов (до 53 кг) и Олег Чуу (до 62 кг), а также Данил Насибулин (до 66 кг) и Евгений Еременко (+74 кг) из Ноглик.

В старшей возрастной группе (2005-2007 г.р.) победителями стали Никита Урманов (до 52 кг) из Ноглик, Вадим Очередько (до 55 кг) и Марк Арсеньев (до 58 кг) из Тымовска.

В состязаниях девушек на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Мария Пищикова (до 26 кг), Виктория Урманова (до 28 кг), Ксения Чучкалова (до 66 кг) из Ноглик, Анна Золотарева (до 32 кг) и Екатерина Багрий (до 40 кг) из Тымовска.

- Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней, - резюмировали организаторы.