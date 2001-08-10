Победителями областного этапа чемпионата ШБЛ стали команды из островной столицы

В Южно-Сахалинске состоялся финал областного чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Из-за коронавирусных ограничений в отличие от прошлых лет победу оспаривали не сборные команды школ, а сборные районов.

Финальный этап состоял из двух дней. В первый из них прошли полуфиналы, во второй – матчи за бронзовые и золотые медали.

- В матче за третье место среди команд девушек встречались МО «Поронайский городской округ» и МО «Долинский городской округ». Первая четверть закончилась с небольшим преимуществом команды из Поронайска (15:12). Во второй и третей четвертях долинские баскетболистки собрались и благодаря усилиям Юлии Трофименко сумели переломить ход встречи в свою пользу. Однако в середине четвертой четверти Поронайск вернул интригу в матч и сократил отставание до двух очков, но вовремя взятый таймаут долинской команды вернул все на свои места. Итоговый счет матча 64:51, и бронза отправляется в Долинский городской округ, - рассказал менеджер «КЭС-БАСКЕТ» по Сахалинской области Антон Лазарев.

В матче за третье место у юношей команда Поронайского района нанесла поражение ребятам из Долинска (71:31), взяв, таким образом, своеобразный реванш за поражение девушек. Самым результативным игроком матча стал Арман Балаян, набравший 24 очка.

Первое место в турнире девушек оспаривали представительницы Южно-Сахалинска и Охи. Фаворитом считалась команда из островной столицы. Они и повыше, да и опыта побольше. Многие из них участвуют в проекте не первый год и успели побывать на дальневосточных этапах и даже на Суперфинале лиги в Нижнем Новгороде.

В итоге этот опыт и сказался. Результат – 91:24 (22:5, 24:9, 12:6, 30:7) в пользу Южно-Сахалинска

MVP финала была признана Арина Иванищева из Южно-Сахалинска, оформившая дабл-дабл (26 очков, 10 подборов, 5 перехватов)

В финале у юношей также первенствовал Южно-Сахалинск, который нанес поражение Холмску (87:39). Лучший игрок – Вячеслав Андреев из островной столицы (30 очков, 7 подборов, 3 перехватов).

- Проект «КЭС-БАСКЕТ» реализуется на территории региона восемь лет, и, как мы все видим, интерес участников к этому турниру с каждым годом растет, - подвел итоги председатель Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев.