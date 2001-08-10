Волейбольный кубок залива Терпения уехал в Корсаков

В Поронайске 17 и 18 апреля двенадцать команд из семи муниципальных образований встретились на волейбольном турнире. На спортивной площадке «Арены» состязались представители Корсакова, Долинска, Смирных, Тымовского, Углегорска, Южно-Сахалинска и Поронайска.

Торжественную часть открыли вице-мэр Александр Ищенко, заместитель федерации волейбола Сахалинской области Сергей Кирсанов и юные гимнастки. После упорной борьбы третье место заняла команда «СахГУ», серебряным призёром стало «Динамо, а чемпионом команда «Корсаков». Лучшим связующим турнира признан Станислав Тулаев, лучшим защитником - Олег Наумник, звания «MVP» удостоен Павел Минеев.

Ценным призом за любовь к волейболу звание «Лучшего болельщика» вручено Виктору Щепетильникову.

Зрители турнира приняли участие в бесплатной лотерее, получая купоны на входе в спортивный зал в первый игровой день. Перед награждением команд, определённые случайным образом, победители лотереи получили 2 сертификата в магазин «Спорт-Плюс» номиналом 5000 рублей и разовые абонементы на помещение бассейна.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта, Федерации волейбола и Администрации Поронайского городского округа. Отдельные слова благодарности традиционному спонсору турнира - Поронайскому молокозаводу и его руководителю Ким Михаилу Ивановичу.