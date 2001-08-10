Сахалинские самбисты завоевали пять медалей первенства ДФО

В Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009 г.р.). Оно получилось одним из самых масштабных за последнее время по количеству участников. На ковер вышли почти 300 спортсменов из всех регионов ДФО за исключением Чукотки.

- Соревнования являются отборочными перед первенством России, которое пройдет в сентябре в Казани. Право выступить в столице Татарстана получат победители и призеры в каждой весовой категории, - сообщили организаторы первенства.

Сахалинскую область в столице Амурской область представляли 18 самбистов из островной столицы и Корсакова. В условиях острейшей конкуренции им удалось завоевать пять медалей (золотую, две серебряные и две бронзовые).

Кази Магомедбеков из Корсакова стал победителем в весовой категории до 71 кг. Его земляк Алихан Трамов поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 50 кг. Тренер обоих спортсменов – Евгений Булатов.

Три награды оказались в активе воспитанников областной «СШ самбо и дзюдо» (Южно-Сахалинск). Даниэль Бердикулов завоевал серебро в категории до 59 кг, Кирилл Уваров был вторым в весе свыше 71 кг, а Денис Козик – бронзовый призер в весовой категории до 38 кг.

- Даниэль Бердикулов провел шесть схваток. Две он выиграл с явным преимуществом, а три – по баллам. Но, к сожалению, его победная серия прервалась в финале. Кирилл Уваров первую схватку проиграл по баллам, затем одержал три победы за явным преимуществом, а в финале по баллам уступил самбисту из Приморья. Денис Козик проиграл один балл в схватке за выход в финал. До этого ему удалось одержать три победы за явным преимуществом. Причем, одну – очень быстро. Еще в одной схватке он победил болевым приемом, а пятую победу одержал по баллам, - рассказал тренер призеров первенства ДФО Олег Богданов.

По итогам соревнований Кази Магомедбеков, Даниэль Бердикулов, Кирилл Уваров, Алихан Трамов и Денис Козик завоевали путевки на первенство России в Казань.