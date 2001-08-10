«Океан» из Невельска возглавил турнирную таблицу хоккейных «стариков»

В Южно-Сахалинске завершились матчи первого круга Ночной Хоккейной Лиги «Ветераны 50+».

Одержав в первых играх уверенных победы над макаровской «Викторией» и быковским«Шахтером», невельчане в качестве лидера не испытали особых проблем в игре с «Сахалином» (Южно-Сахалинск).

В первом периоде заброшенных шайб не было. В начале второй периода Игорь Даич открыл счет. Затем «Океан» закрепил преимущество, а в третьем периоде «дубль» Николая Щелканова установил окончательный счет – 4:0 в пользу команды из Невельска.

В матче между «Викторией» и «Шахтером» сработало одно из главных правил хоккея: «Не забиваешь ты, забивают тебе».

Имея в первом периоде заметное игровое преимущество, хоккеисты «Виктории» тем не менее пропустили три шайбы после быстрых контратак соперника. Отличились Ха Чун Ген и Кан Чир Сен (дважды).

Во втором периоде игра проходила в абсолютно равной борьбе, в которой на гол макаровчанинаРуслана Антипова, игроки «Шахтера» ответили точными бросками Эдуарда Сон и Чен Ен Су.

Третья двадцатиминутка прошла при большом преимуществе «Шахтера», но, к удивлению болельщиков, хоккеистам «Виктории» удалось сократить разницу в счете до двух шайб (3:5).

Таким образом, после трех туров (первый круг соревнований) лидирует «Океан» (6 очков). На втором месте – «Шахтер» (4 очка), на третьем – «Сахалин» (2 очка), а «Виктория» замыкает турнирную таблицу (0 очков).

24 апреля на льду СК «Арена-Сити» болельщики смогут увидеть матчи четвертого тура (вход свободный):

13:45. «Сахалин» - «Шахтер».

15:15. «Океан» - «Виктория».

Расписание, результаты и турнирную таблицу можно посмотреть на сайте проекта «Спорт против подворотни» (slhl65.ru).