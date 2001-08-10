Спортшкола «Кристалл» зовет сахалинцев кататься на коньках

Спортивная школа «Кристалл» приглашает зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящее воскресенье.

Сеансы массовых катаний пройдут на крытой ледовой арене «Кристалла» 25 апреля с 12:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут зажигательная атмосфера и приятное звуковое сопровождение. Работает прокат коньков.

Длительность сеанса – 45 минут. После каждого сеанса будет сделан пятнадцатиминутный перерыв на работу ледозаливочной машины, сообщили корреспонденты ТИА "Острвоа" в спортшколе "Кристалл".

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции вход посетителей в здание спортивной школы «Кристалл» осуществляется только в медицинских масках.

Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание работы сеансов массового катания можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте спортшколы «Кристалл».