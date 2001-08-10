Сахалинские боксеры отправились на Чемпионат и Первенство России в Санкт-Петербург

В выходные, 24-25 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат и Первенство России по французскому боксу Сават в разделе «Ассо» (легкий контакт). Соревнования являются отборочными на Чемпионат Европы и Первенство мира.

Островную сборную представят 23 спортсмена в возрасте от 10 лет из Южно-Сахалинска, Долинска, Охи. В судейскую коллегию соревнований вошли рефери Александр Мальцев из областного центра и боковой судья Роман Наумов из Охи. За ходом соревнований можно будет следить в инстаграм-аккаунте @savatedv.ru и на сайте savatedv.ru, сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области

Кстати, по итогам прошедшего месяц назад Чемпионата и Первенства России в разделе «Комба» (полный контакт), в составе сборной России на Чемпионате мира выступят Алексей Логинов и Никита Фролов. Он пройдет в июле в Австрии.