Сахалинских волонтёров приглашают на ЗаБег.РФ

30 мая одновременно по всей стране пройдут старты Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ. В Южно-Сахалинске жители региона в возрасте 6 лет и старше выйдут на дистанции 1, 5, 10 и 21 километр.

Помощь в организации предстоящего мероприятия могут оказать добровольцы. Волонтёрам будет предложено заняться контролем наличия медицинских справок, сопровождением участников забега, помощью в навигации во время мероприятия, выдачей сувенирной продукции и стартовых номеров, а также консультацией спортсменов, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Чтобы стать волонтёром, необходимо до 26 мая подать заявку по ссылке https://dobro.ru/vacancy/10089133. На сегодняшний день свободными остаются 30 вакансий ассистентов мероприятия.

Напомним, открытие мероприятия в Южно-Сахалинске состоится в 17:00 на территории исторического парка «Россия – моя история». К участию допускаются жители Сахалинской области из числа 1000 первых зарегистрировавшихся. Каждый участник должен предоставить медицинскую справку в день получения стартового номера. Документ должен иметь подпись и печать врача и действовать в течение шести месяцев со дня выдачи.

Регистрация продлится до 29 мая включительно по ссылке https://shop.heroleague.ru/zabegshop2021_ush/. Необходимо выбрать дистанцию и указать фамилию, имя, отчество, год и дату рождения, контактный телефон, электронную почту.

Всем участникам марафона вручат медаль финишёра, а победителям и призёрам – наградные. Организаторами выступают центр спортивной подготовки Сахалинской области и судейская коллегия региональной спортивной федерации лёгкой атлетики.

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