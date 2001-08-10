Сахалинцы завоевали серебро на Кубке России по сноуборду

В Сочи на горнолыжном курорте «Красная поляна» состоялись последние соревнования сезона 2020/2021 года по сноуборду в акробатических дисциплинах.

В III (заключительном) этапе Кубка России в слоуп-стайле у женщин на верхнюю ступень пьедестала поднялась Екатерина Косова (Москва). В финале лучший из двух проездов судьи оценили в 74,93 балла. Второе место заняла Елена Костенко, выступающая за Сахалинскую область (51,89 балла).

У мужчин победителем заключительного этапа российского Кубка стал московский спортсмен Ярослав Ленчевский с результатом 86,65 баллов. Серебро на счету островного сноубордиста Вадима Бобрышева (76,57 балла), сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской обалсти.

Добавим, что с 30 апреля по 5 мая на трассах «Красной поляны» состоятся заключительные этапы Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом, параллельный слалом-гигант.