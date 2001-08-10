Сахалинские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате ДФО
В Хабаровске прошел чемпионат ДФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Сахалинские спортсмены привезли с соревнований семь медалей различного достоинства.
Островной регион представили 11 тяжелоатлетов, которые завоевали пять золотых и две бронзовые медали.
Чемпионами стали мастер спорта России Анастасия Корчагина, мастер спорта международного класса Ляйсан Махиянова, мастер спорта Сайдулло Маматкулов, Андрей Шарапов и Станислав Ракитин. Бронзовые медали завоевали мастера спорта Анастасия Заприкутенко и Владислав Колбин.
Кроме того, малую золотую медаль в рывке завоевала мастер спорта Вероника Мазалова. Спортсменка зафиксировала 79 кг, что является на 1 кг выше рекорда России, но в толчке ее постигла неудача. В первом подходе тяжелоатлетка подняла 90 кг, но судьи не засчитали попытку, для победы ей нужно было толкать 93 кг. Вероника Мазалова дважды не справилась с этим весом, в итоге нулевая оценка во втором упражнении. Малую бронзовую медаль в толчке завоевал Роман Даровских.
Отметим, соревнования являются отборочными на Чемпионат России, который состоится в Ханты-Мансийске с 1 по 8 июня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня Сахалинцы, желающие получить выплату из маткапитала, должны написать заявление
09:13 Сегодня Сахалинские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате ДФО
09:22 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал в сжатые сроки навести порядок на туристических маршрутах Сахалина
- 09:25 Сегодня Южносахалинцам напоминают места продажи свежей рыбы
20:19 21 Апреля Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовском
14:08 22 Апреля Активные работы на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске начнутся в мае
13:05 22 Апреля Девятиклассница из Корсакова стала призером всероссийской олимпиады по литературе
20:05 21 Апреля Сахалинцы начали смотреть обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Выбор редакции
- 17:00 Вчера Срок приёма заявок на участие в премии «Неравнодушный гражданин» в Сахалинской области продлён
- 13:44 Вчера Сахалинэнергосбыт бесплатно устанавливает счетчики электроэнергии
- 13:20 Вчера Мошенники обманывают сахалинцев через социальные сети
- 10:04 Вчера Сахалинский театр кукол приглашает зрителей на премьеру "Денискиных рассказов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?