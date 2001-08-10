Сахалинские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате ДФО

В Хабаровске прошел чемпионат ДФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Сахалинские спортсмены привезли с соревнований семь медалей различного достоинства.

Островной регион представили 11 тяжелоатлетов, которые завоевали пять золотых и две бронзовые медали.

Чемпионами стали мастер спорта России Анастасия Корчагина, мастер спорта международного класса Ляйсан Махиянова, мастер спорта Сайдулло Маматкулов, Андрей Шарапов и Станислав Ракитин. Бронзовые медали завоевали мастера спорта Анастасия Заприкутенко и Владислав Колбин.

Кроме того, малую золотую медаль в рывке завоевала мастер спорта Вероника Мазалова. Спортсменка зафиксировала 79 кг, что является на 1 кг выше рекорда России, но в толчке ее постигла неудача. В первом подходе тяжелоатлетка подняла 90 кг, но судьи не засчитали попытку, для победы ей нужно было толкать 93 кг. Вероника Мазалова дважды не справилась с этим весом, в итоге нулевая оценка во втором упражнении. Малую бронзовую медаль в толчке завоевал Роман Даровских.

Отметим, соревнования являются отборочными на Чемпионат России, который состоится в Ханты-Мансийске с 1 по 8 июня.