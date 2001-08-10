На Сахалине прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
29 апреля на базе пожарной части № 52 села Троицкое состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди сборных команд ОСП ОКУ «Управление ППС».
Соревнования проходят в 4 этапа среди 12 сборных команд обособленных структурных подразделений Управления противопожарной службы Сахалинской области. Команды поделены на дивизионы в соответствии с территориальным положением – Юг, Центр и Север. Сегодня состязались огнеборцы из южного дивизиона – это команды Анивского, Невельского, Долинского пожарных отрядов и Новиковской пожарной части.
Пожарным предстояло показать свои профессиональные умения и максимально быстро выполнить подъем по штурмовой лестнице в окно 4-ого этажа учебной башни, а также установку выдвижной 3-х коленной лестницы в окно 3-го этажа учебной башни. Лучше всех с этой задачей справились работники Долинского пожарного отряда, за что и были награждены соответствующими грамотами.
Следующие соревнования пройдут среди спортсменов дивизиона «Центр», где Томаринский, Углегорский и Чеховский пожарные отряды, а также Макаровская пожарная часть должны будут выявить лучшую команду.
Подобные мероприятия проводятся в целях повышения уровня физической подготовки работников, пропаганды здорового образа жизни и привлечения к регулярным занятиям спортом, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».
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