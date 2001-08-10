Сахалинских серферов приглашают на бесплатный урок от тренера сборной России

Российская федерация серфинга анонсировала уникальный курс-интенсив для продвинутых сёрферов «СЁРФ КОУЧ Уровень 1». Автором и преподавателем выступает Педро Барбудо – действующий тренер сборной команды России по сёрфингу, профессиональный спортсмен и тренер, который готовил юниорскую сборную Португалии и приводил её к многочисленным победам, рассказали ТИА "острова" в региональном министерстве спорта.

Занятия пройдут на острове Кунашир, на базе первой на Курилах школы сёрфинга НАМИ с 26 июля по 4 августа 2021 года. Курс подойдёт для продвинутых сёрферов, желающих продолжить свою карьеру как тренера или спортсмена и будет состоять из теоретического и практического интенсива, по две сессии в день.

По окончанию обучения студенты получают сертификат о прохождении курса «СЁРФ КОУЧ Уровень 1» от Российской Федерации Сёрфинга.

Три места для обучения будут предоставлены на безвозмездной конкурсной основе жителям Сахалинской области. Резюме необходимо направлять на почту surffederation@gmail.com. Желательно предоставление рекомендаций от региональных министерства спорта, центра спортивной подготовки или муниципалитета. Обязательное условие – продолжение работы в сфере сёрфинга в Сахалинской области.

По записи на образовательную программу и получения подробной программы и условий курса обращаться в школу НАМИ в инстаграме @surfsnami