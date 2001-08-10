Легкоатлетическая эстафета на призы городской думы Южно-Сахалинска состоится 15 мая
Легкоатлетическая эстафета на призы Городской Думы Южно-Сахалинска, посвященная Дню Победы, состоится 15 мая. Принять участие в состязании могут все желающие, рассказали ТИА "острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Организаторами спортивного мероприятия выступают департамент по делам молодежи и спорту администрации островной столицы, Городская Дума, Федерация легкой атлетики Сахалинской области.
Традиционно команды из 12 участников соревнуются в разных возрастных категориях (школьники, студенты, трудовые коллективы и пенсионеры). Стартует эстафета в 10.00 от исторического парка «Россия - Моя история». Спортсменам предстоит пробежать от ул. Горького до ул. Пуркаева и обратно. Дистанция праздничного забега будет поделена на 12 этапов.
Помимо главной награды - переходящего кубка, победителям и призерам вручат медали и грамоты.
Заявки на участие принимаются до 11 мая включительно по электронной почте: kn-16@bk.ru либо по адресу: ул. Горького, 7 ( Федерация легкой атлетики Сахалинской области).
Обращаем внимание, что заявка участника должна быть заверена подписью руководителя организации и печатью, подписью врача и печатью медицинского учреждения на каждого участника соревнований. Кроме того, каждый участник должен иметь договор о страховании. В случае отсутствия медицинской справки к заявке необходимо приложить заявление о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 24-20-08.
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