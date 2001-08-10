На Сахалине открыли страйкбольный сезон

Военно- тактическая страйкбольная игра «Падение медведя: новый акт», приуроченная к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на территории аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе, сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта. Соревнования собрали 90 человек в составе более 15 команд, представляющих Холмск, Невельск, Поронайск, Томари, Корсаков, Долинск и Южно-Сахалинск.

Все участники были разделены на две стороны: одним предстояло оборонять укреплённые позиции, другим – вести наступление. На поле была задействована военная техника, производилась стрельба холостыми патронами. По итогам пятичасовой игры с незначительным перевесом победу одержали обороняющиеся.

В завершении для всех желающих была организована полевая кухня.

- В связи с погодными условиями мы планировали отменить мероприятие но практически все участники попросили этого не делать. Было очень сложно, мокро и грязно. Но ребята со всем справились, и игра получилась очень интересной, - резюмировал руководитель сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий.

За помощь в организации и проведении мероприятия сахалинская федерация страйкбола выражает благодарности руководству и сотрудникам 68 Армейского корпуса, команде «Граница» и ресурсному центру агентства по делам молодёжи Сахалинской области.