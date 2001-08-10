В сахалинской спортшколе «Кристалл» провели благотворительные сеансы катания на коньках

В период майских выходных гостями спортшколы "Кристалл" стали воспитанники детских социальных учреждений Сахалинской области, в числе которых ребята из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Маячок" и "Алый парус", а также подопечные Троицкого детского дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОГАУ "Спортивная школа "Кристалл".

Часовые сеансы катания доставили массу удовольствия тем, кто впервые встал на коньки и ребятам, которые катаются не первый год.

Катание и прокат коньков для юных гостей были бесплатны. Организация подобных благотворительных катаний уже давно стала доброй традицией в спортивной школе. Руководство "Кристалла" держит курс на поддержку незащищенных слоев населения, и всегда готово оказывать содействие в социальной адаптации данной категории граждан.

- Отдых на коньках как нельзя лучше заряжает энергией и дарит позитивные воспоминания ребятам, поэтому мы стараемся проводить такие мероприятия как можно чаще, – говорят в "Кристалле".

Дети катались на коньках, играли в догонялки и помогали своим младшим друзьям, оберегая их от неловких падений.

Спортивная школа "Кристалл" долгое время тесно сотрудничает с социальными учреждениями Сахалинской области. Для гостей проводятся экскурсии по спортивным залам, предоставляется возможность отдыха на льду, а также подопечные реабилитационных центров и детских домов становятся зрителями и участниками спортивных праздников в "Кристалле".