Сахалинцы стали серебряными призерами дальневосточного турнира по волейболу
В Приморском крае (в поселках Горные Ключи и Кировский) завершился традиционный ветеранский турнир по волейболу "Шмаковская весна". Это самые популярные соревнования среди ветеранов на Дальнем Востоке, которые проводятся с 1997 года.
В этом году победителей и призеров определили в четырех возрастных группах: женщины "35+", мужчины "40+", "50+", "60+".
В составах команд выступали мастера спорта СССР и России, победители и призеры Всемирных игр ветеранов, участники первенства России среди ветеранов и многих других состязаний.
Сахалинские волейболисты были заявлены в двух возрастных группах. Островная женская команда заняла шестое место среди десяти участников. Успешнее проявила себя наша мужская команда, выступавшая в возрастной группе "50+".
- У нас было девять команд, представлявших Амурскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, а также Республику Саха (Якутия). Сначала всех разделили на три подгруппы. Мы в своей подгруппе заняли первое место, выиграв матчи у «Дальприбора» из Владивостока (2:0) и Лесозаводска (2:1), - рассказывает игрок островной команды Сергей Кирсанов.
Заняв первое место, "Сахалин" вышел в "Финал трех", где его соперниками были команды из Уссурийска и Хабаровска, ставшие сильнейшими в двух других подгруппах.
- Первый матч мы играли с Уссурийском. На предыдущем турнире в 2019 году "Сахалин" в решающем матче проиграл Уссурийску и занял второе место. Сейчас мы вышли на площадку с мыслями о реванше и сумели его добиться, выиграв в двух партиях. Но, к сожалению, сожгли много эмоций, которых не хватило на игру с Хабаровском, - продолжает Сергей Кирсанов.
В итоге участники "Финала трех" набрали одинаковое количество очков. Поэтому судейской коллегии пришлось прибегнуть к подсчету дополнительных показателей. "Арифметика" расставила команды в следующем порядке:
- Хабаровск.
- Сахалин.
- Уссурийск.
Серебряными призерами дальневосточного турнира стали Виталий Кондратенко, Роман Хвостов, Владимир Володько, Игорь Стасюк, Виктор Лапко, Леонид Васильев, Андрей Бекешко, Георгий Никонов, Сергей Кирсанов, сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области.
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