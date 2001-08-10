Фигуристы Дальнего Востока определят сильнейших на областном первенстве в Южно-Сахалинске

Более 100 фигуристов от 6 до 16 лет в течение трех дней будут бороться за медали открытого первенства Сахалинской области на льду спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске.

Участниками соревнований станут спортсмены из Холмска, Хабаровска, Владивостока и Уссурийска. Южно-Сахалинск на первенстве представят воспитанники спортшколы «Кристалл».

Спортсмены будут бороться за лидерство в нескольких возрастных группах по программам разрядов от третьего юношеского до КМС. По результатам соревнований состав сборной команды по фигурному катанию Сахалинской области претерпит изменения, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

Парад открытия первенства состоится 13 мая в 15:00 на ледовой арене «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, главное здание). Подробная программа соревнований представлена на сайте спортшколы «Кристалл».