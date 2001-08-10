В Анивском районе Сахалина возобновили проведение социальных занятий спортом
После зимнего перерыва у жителей Анивского района вновь появилась возможность заниматься социальным спортом под руководством опытных тренеров. На территории спортивного комплекса села Троицкое проводит силовые и беговые упражнения, упражнения с собственным весом многократный призёр чемпионатов и первенств Сахалинской области по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Екатерина Рощина. Вечерние тренировки на свежем воздухе проходят по вторникам и четвергам в 19:30.
В селе Таранай второй год подряд успешно развивается социальный фитнес. За это время многие жители села уже не могут представить свою жизнь без занятий спортом. Главный приоритет таких занятий — это восполнение потраченной энергии за трудовые будни, формирование привычки жить активно и все успевать. Фитнес ведёт более 7 лет Екатерина Якущенко - практикующий тренер. Посещать занятия может абсолютно любой житель села. Тренер поможет адаптироваться к существующей группе, даст рекомендации, как правильно начать. Занятия для таранайцев проходят по понедельникам и средам с 19:00 до 20:00.
Кроме того, в Аниве с 14 мая возобновляются утренние зарядки. Заряд бодрости на весь день можно получить на спортивной площадке Анивской школы №2. Занятия начинаются в 6:30. Тренер Николай Войтехович даст консультации, как держать мышцы в тонусе и подготовить свое тело к летнему сезону. Все занятия бесплатные, сообщили ТИА "Острова" в анивской администрации.
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