Сахалинские чир-спортсменки стали призерами крупных соревнований в Москве
С 8 по 10 мая в рамках Всемирной танцевальной олимпиады в Москве состоялся XII Чемпионат стран Восточной Европы по чир спорту. Участниками состязаний стали 148 клубов, более 3500 спортсменов из 40 регионов России под руководством около 360 тренеров. В рамках чемпионата состоялись Всероссийские соревнования по чир спорту, а также фестиваль «Восходящие звёзды», рссказали ТИА "Острова" в спортивной школе "Кристалл".
Сборная команда Сахалинской области была представлена спортсменками из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска, а также представительницами чир спорта из Корсакова. По результатам трёх дней соревнований островная сборная заняла третье место в общекомандном региональном зачёте.
В условиях серьёзной конкуренции фестиваль "Восходящие звезды" принёс серебро Анне Пак и Марии Поздняковой (чир-джаз-двойки, мальчики, девочки). Ангелина Коломоец и Альбина Ри стали первыми в "чир-фристайле" из 34 двоек.
На Всероссийских соревнованиях в категории «мальчики/девочки» сборная Сахалинской области выступила также достойно. В дисциплине "чир-джаз-двойки" и "чир-фристайл-двойки" Маргарита Будылина и Милана Енина вошли в пятёрку лучших среди 30 двоек.
В дисциплине "чир-хип-хоп" сахалинские спортсменки заняли пьедестал практически полностью: Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина стали первыми, что принесло им золотую медаль. Анастасия Баранова и Милена Зырянова стали бронзовыми призёрами в данной дисциплине.
Среди групповых дисциплин сахалинская сборная также показала отличные результаты. В "чир-джазе" наша команда стала бронзовыми призёрами, а в "чир-хип-хопе" завоевала серебро.
В категории "взрослые" Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок взяли бронзу в "чир-джазе", а в "чир-хип-хопе" Яна Кривобокова и Арина Юн вошли в пятёрку лучших.
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