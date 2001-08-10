Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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12:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка взяла серебро предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе

Сахалинка взяла серебро предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе

Сахалинская спортсменка Анастасия Парохина стала обладательницей серебряной медали предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе среди женщин. Соревнования прошли в столице республики Бурятия Улан-Удэ. Звание сильнейших в своих весовых категориях оспаривали 130 спортсменок из 23 регионов.

Сахалинка Анастасия Парохина выступала в категории до 62 килограммов. В финальном поединке она сражалась с москвичкой Анжелой Фоменко. По итогам борьбы при счёте 1:1 спортсменка из столицы взяла верх благодаря преимуществу последнего действия. Таким образом Анастасия стала серебряным призёром чемпионата, сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

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