Тихоокеанское
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17:25, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юных сахалинцев приглашают научиться кататься на сноуборде

Юных сахалинцев приглашают научиться кататься на сноуборде

Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе в группу начальной подготовки по виду спорта «сноуборд».

Новый вид спорта для себя могут открыть ребята 2013 и 2014 годов рождения. Для этого их родителям необходимо заполнить заявление о приёме, а также предоставить следующие документы:

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка;

- справку из образовательного учреждения;

- договор о страховании от несчастных случаев;

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего в учреждение;

- две фотографии в формате 3х4.

Бланк заявления можно скачать в приложенном файле, либо на сайте сахалинской федерации сноуборда www.sakhsnowboard.com.

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