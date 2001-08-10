Юных сахалинцев приглашают научиться кататься на сноуборде
Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе в группу начальной подготовки по виду спорта «сноуборд».
Новый вид спорта для себя могут открыть ребята 2013 и 2014 годов рождения. Для этого их родителям необходимо заполнить заявление о приёме, а также предоставить следующие документы:
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка;
- справку из образовательного учреждения;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего в учреждение;
- две фотографии в формате 3х4.
Бланк заявления можно скачать в приложенном файле, либо на сайте сахалинской федерации сноуборда www.sakhsnowboard.com.
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