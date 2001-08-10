Жителей Сахалина зовут на «Российский азимут»
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут" в Сахалинской области пройдут 23 мая в областном центре. Комиссия по допуску участников начнет работу 19 мая. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта
Соревнования проводятся с общего старта в разных возрастных категориях по дисциплине "выбор". В лесном массиве в районе лыжероллерной трассы Южно-Сахалинска будет поставлено большое количество контрольных пунктов. Участникам предстоит проверить себя на скорость и сообразительность – выбрать какие именно контрольные пункты они возьмут и сделают соответствующую отметку на карточке. Отметим, что у каждой возрастной категории разное количество пунктов.
Регистрация участников состоится с 9.30 до 11.30 на улице Венской, 5. Официальная церемония открытия начнется в 11.45, а сигнал старта будет дан в 12.00. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и памятными призами.
Комиссия по допуску участников соревнований работает с 19 по 22 мая по адресу: улица Украинская, 15а, спортивно-туристский клуб "Горизонт" ЦДЮТ. Номер телефона: 51-54-75. Электронная почта: vnshinkarev@yandex.ru. Каждый участник должен предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, а также справку о допуске врача.
Организаторами мероприятия выступают федерация спортивного ориентирования Сахалинской области и региональный центр спортивной подготовки.
Любые желающие могут помочь в организации мероприятия в качестве волонтера. Подать заявку на участие и узнать более подробную информацию можно перейдя по ссылке https://dobro.ru/vacancy/10096262.
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