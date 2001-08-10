Фигуристы Дальнего Востока выступили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершилось первенство Сахалинской области по фигурному катанию. За медали состязаний в течение трех дней на льду спортшколы «Кристалл» боролись более сотни спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Холмска и Южно-Сахалинска. Самой многочисленной командой традиционно стал состав спортсменов из столицы островного региона, сообщили ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Фигуристы выступали по нескольким разрядам, от третьего юношеского до первого спортивного. Победители определялись в одиночном катании.

- По результатам областных соревнований мы сделаем корректировки в составе сборной Сахалинской области по фигурному катанию. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, отправятся на более серьезные старты. Самой серьезной проверкой в сезоне для нас являются зональные соревнования, – отметила тренер фигуристов "Кристалла" и судья соревнований Елена Серковская.

Первенство было организовано с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Организаторы в лице федерации фигурного катания Сахалинской области напоминали всем про обязательное ношение СИЗ, а парады открытия и закрытия прошли с соблюдением между спортсменами безопасной дистанции.

Фигуристы продемонстрировали высокий уровень подготовки в техническом плане, а в эстетическом отношении комплекс из трех составляющих «программа-образ-музыка» напомнил всем собравшимся, что фигурное катание – не только спорт, но и красивое искусство. Всего спортсмены разыграли 15 комплектов наград.

Среди обладателей золотых медалей Диана Джулакян (КМС, юниорки), Ульяна Петрищева (I спортивный разряд, девушки), София Зиновьева (II спортивный разряд, девушки). Все спортсменки являются воспитанницами спортшколы "Кристалл" в Южно-Сахалинске.

Представительница школы "Пируэт" из Хабаровска София Щербатенко стала лучшей во втором спортивном разряде среди девочек. Варвара Хроменкова из хабаровского спорткомплекса "Лидер" завоевала золотую медаль своим выступлением по программе третьего спортивного разряда.

Порадовали успешными выступлениями мальчики, выступающие по спортивным разрядам: Матвей Сендзюк (г. Южно-Сахалинск) и Тимофей Малышев (г. Владивосток, спортивный клуб "Самбо-70").

На первенстве также определили лучших спортсменов в юношеских разрядах.

Самые молодые участники соревновались в рамках первенства Федерации фигурного катания Сахалинской области. Эти соревнования объединили спортсменов, выступающих по программам "Новичок" и "Юный фигурист".

Мастерство фигуристов оценивало жюри во главе с судьей всероссийской категории Михаилом Азерьером из Томска.

Для сахалинских фигуристов первенство стало итоговым в завершение сезона. Впереди спортсменов ждут тренировочные сборы.