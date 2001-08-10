Сахалинские мотогонщики открыли сезон соревнований

Первый этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотоциклетному спорту прошёл на территории аэродрома Пушистый в Корсаковском районе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерстве спорта.

За звание сильнейших соревновались 75 спортсменов из Углегорска, Смирных, Холмска, Корсакова, Долинска и Южно-Сахалинска в восьми категориях, распределённых по мощности мотоцикла и возрасту. Победителей определяли по времени двух заездов.

По итогам соревнований в личном зачёте в категории "50 куб. см, дети 6-8 лет" победу одержал Дмитрий Якушин (Корсаков, клуб "Мото Флай"), второе место занял Андрей Матусевич (Долинск, клуб "Мотор"), тройку лидеров замкнул Юрий Романов (Долинск, "Мотор").

В категории «"65 куб. см, дети 8-12 лет" на первой ступени пьедестала расположился Артём Комков (Корсаков, "Мото Флай"), вторым стал Владислав Сёмин (Южно-Сахалинск, ЦТВС), третьим – Никита Манакин (Южно-Сахалинск, клуб "Алис").

В категории "85 куб. см, дети 12-15 лет" первым финишировал Алексей Ващенко (Смирных, ДЮСШ), следом за ним – Александр Калентеев (Углегорск, ДЮСШ), третьим стал Артём Тыван (Южно-Сахалинск, ЦТВС).

Захар Иванов (Корсаков, "Мото Флай"), показал самый быстрый результат в категории "125 куб. см, юноши 13-17 лет". Вторым финишную черту пересёк Олег Голицын (Долинск, клуб "Мотор"). Замкнул тройку лидеров Денис Иванов (Южно-Сахалинск, ЦТВС).

Среди мужчин 15-35 лет, категория "125 куб. см", первое место занял Сергей Ягнич (Южно-Сахалинск, "Алис"), на втором расположился Сергей Бочанов (Корсаков, "Мото Флай"), почётное третье место досталось Максиму Чуну (Углегорск, ДЮСШ).

В категории "250 куб. см, мужчины от 18 до 35 лет" золото взял Артём Касьянов (Углегорск, ДЮСШ), серебро ушло Николаю Якушину (Корсаков, "Мото Флай"), бронза досталась Андрею Кореневу (Южно-Сахалинск).

В открытом классе победил холмчанин Анатолий Агуреев, второе место занял Владислав Ларькин из Корсакова.

Сергей Бирюков (Холмск, СТК) показал лучший результат в категории "ветераны, старше 45 лет". Вторым финишировал Анатолий Купча (Холмск, СТК). Тройку лидеров замкнул Игорь Отроковчук (Смирных, ДЮСШ).

В командном зачёте на первом месте расположился корсаковский клуб "Мото Флай". Второе место досталось ЦТВС (Южно-Сахалинск). Третье место занял клуб южно-сахалинский клуб "Алис".