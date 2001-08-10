В Корсакове пройдет турнир по авиамодельному спорту

22 мая в Корсакове на аэродроме "Пушистый" состоится турнир по авиамодельному спорту "Лети модель". Спортивные состязания проводятся в классе моделей F-1Е (модель планера для закрытых помещений), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Участники будут соревноваться в личном зачете без разделения по половому признаку. Это юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет и юниоры и юниорки от 16 до 20 лет.

Регистрация участников начнется в 10.00. Торжественное открытие запланировано на 11.00. По вопросам участия в турнире можно обращаться по номеру телефона: +7 (924) 288-37-30.

На турнире смогут представить свои модели сахалинцы, принявшие участие в бесплатном мастер-классе СШТВС по авиамоделированию, который состоится 20 мая в 16.00.