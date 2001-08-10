На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
Занятия по общефизической подготовке на свежем воздухе снова проводят в Южно-Сахалинске. Порядка ста человек приняли участие в первой тренировке сезона, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Каждое воскресенье в 10:30 любой желающий может присоединиться к занятиям на средней станции СТК «Горный воздух». Такие тренировки проводятся третий год подряд, они полюбились сахалинцам и стали традиционными. Комплекс предоставляет бесплатный подъем горожанам с 10:00 до 10:20.
Занятия для любителей активного отдыха проводит опытный инструктор — мастер спорта России по гиревому двоеборью, победитель всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону, специалист по физической культуре и спорту РФ Андрей Мирошников.
- Тренер выкладывается на полную, мотивирует и вдохновляет прежде всего своим примером. Эти тренировки не сравнить ни с чем, никогда в зале вы не выполните такой объем, как здесь, - подчеркнул руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс СТК «Горный воздух», куратор спортивных мероприятий комплекса Никита Буланенко. - Сейчас у нас летняя программа и мы специально подготовили искусственное полотно для тренировок. Помимо занятий по ОФП у нас в этом сезоне традиционно запланированы цикличные марафоны отжиманий и приседаний, с интересной программой, лотереями и призами.
Сегодня участникам предстояла тренировка из двух этапов. На первом - любители спорта выполнили комплекс упражнений для развития общей выносливости и выносливости мышц ног, на втором этапе занятия совершили восхождение от средней до верхней площадки комплекса, а в заключительной части выполнили упражнения на растягивание мышц.
Евгения Иванцева впервые посетила занятия позапрошлым летом и отмечает, что за прошедшее время ее физическая форма значительно улучшилась.
- Я никогда не думала, что смогу сделать сто приседаний. В данных тренировках самое главное - это энергия, которая идет от тренера. Здесь атмосфера, которая заряжает настолько, что ты делаешь то, что от себя никогда не ожидал, - рассказала Евгения.
Помимо тренировок на СТК «Горный воздух» сахалинцы могут присоединиться к ежедневным занятиям по адресу ул. Венская 5. Тренировки проходят с понедельника по пятницу, утром с 06:00, вечером с 18:30, в субботу проводят тренировки с использованием отягощения с 07:00. Подробную информацию можно уточнить в инстаграм-аккаунте @andrei_miroshnikov_sakh/WhatsApp 89146424733 или на сайте https://www.sportsakh.com
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