Сахалинские гимнасты завоевали 21 медаль на соревнованиях в Хабаровске
На минувших выходных в Хабаровске состоялись краевые соревнования по спортивной гимнастике. Участниками состязаний стали более 60 спортсменов из Биробиджана, Белогорска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска, расскахали ТИА "Острова" в спортивной школе "Кристалл".
Островную столицу представили четверо воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы "Кристалл". Несмотря на малочисленный состав, команда сахалинских гимнастов завоевала более двадцати медалей. Конкуренцию нашим спортсменам составили 26 гимнастов.
- Спортсмены стали призерами в отдельных видах многоборья, а также завоевали призовые места во всех видах программы, - рассказывают наставники ребят.
Так, Дмитрий Строков завоевал золотую медаль своим выступлением по программе первого юношеского разряда в многоборье. Роберт Ретенгер стал первым в многоборье по программе второго спортивного разряда. Серебряную медаль в копилку сахалинской команды принесло также выступление Ивана Яценко, который выступал в первом юношеском разряде. Третье призовое место в этом же разряде занял Максим Гусаров.
Для сильных результатов спортсменам требовалось выполнить традиционный комплекс из шести упражнений на таких снарядах как кольца, перекладина, брусья, конь-махи, а также продемонстрировать вольные упражнения и опорный прыжок. Практически в каждом из обязательных упражнений гимнасты "Кристалла" завоевали призовые места.
Впереди спортсменов ждут летние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Ленинск-Кузнецком, а в октябре им предстоит продемонстрировать свое мастерство на дальневосточном первенстве.
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