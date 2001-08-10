Сахалинские гимнасты завоевали 21 медаль на соревнованиях в Хабаровске

На минувших выходных в Хабаровске состоялись краевые соревнования по спортивной гимнастике. Участниками состязаний стали более 60 спортсменов из Биробиджана, Белогорска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска, расскахали ТИА "Острова" в спортивной школе "Кристалл".

Островную столицу представили четверо воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы "Кристалл". Несмотря на малочисленный состав, команда сахалинских гимнастов завоевала более двадцати медалей. Конкуренцию нашим спортсменам составили 26 гимнастов.

- Спортсмены стали призерами в отдельных видах многоборья, а также завоевали призовые места во всех видах программы, - рассказывают наставники ребят.

Так, Дмитрий Строков завоевал золотую медаль своим выступлением по программе первого юношеского разряда в многоборье. Роберт Ретенгер стал первым в многоборье по программе второго спортивного разряда. Серебряную медаль в копилку сахалинской команды принесло также выступление Ивана Яценко, который выступал в первом юношеском разряде. Третье призовое место в этом же разряде занял Максим Гусаров.

Для сильных результатов спортсменам требовалось выполнить традиционный комплекс из шести упражнений на таких снарядах как кольца, перекладина, брусья, конь-махи, а также продемонстрировать вольные упражнения и опорный прыжок. Практически в каждом из обязательных упражнений гимнасты "Кристалла" завоевали призовые места.

Впереди спортсменов ждут летние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Ленинск-Кузнецком, а в октябре им предстоит продемонстрировать свое мастерство на дальневосточном первенстве.