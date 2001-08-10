Сахалинцы потренировались проходить Быковские пороги

В прошедшие выходные состоялся практический тренинг по водному туризму на Быковском пороге. Тренинг организован Клубом "Бумеранг" при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области. В тренинге приняло участие более 20 сахалинских туристов. В процессе тренировок были отработаны приёмы и навыки управления судном в бурной воде, прохождение водопадных сливов, обеспечение страховки и действия туристов в аварийных ситуациях.

Быковский порог на реке Красноярка является наиболее сложным на Сахалине - в большую воду он имеет 4-5 категорию сложности из 6, принятых в России. Прохождение такого порога всегда индивидуально и ответственно. Команда, решившаяся на прохождение порогов высокой категории сложности, должна четко понимать свою задачу, иметь хорошую физическую подготовку, уметь выйти из нештатной или аварийной ситуации. Прохождение сложных порогов занимает секунды, но для участника сплава время останавливается. Важными остаются только река и плечо напарника.

В водном туризме работа в команде является определяющей. Сплав всегда ограничен по времени и сложности, а вода - самая ненадежная и непредсказуемая стихия. И только командный опыт, вера в товарищей и страховку становятся залогом успешного прохождения реки.

Тренировки на воде будут продолжены как для тех, кто имеет опыт водного туризма, так и для новичков. Водная подготовка для детей 12-16 лет на различных типах судов состоится во время ежегодного летнего слёта. Для информации обращайтесь в клуб по телефону 300-506.