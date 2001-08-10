На Сахалине выявили сильнейших спортсменов в

Сахалин присоединился ко Всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию "Российский азимут 2021". Более 180 участников оспаривали победу в состязаниях, расскахали ТИА "Отсрова" в региональном министерстве спорта.

Спортсмены из Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска соревновались в дисциплине "кросс-выбор". Старты провели на территории лыжероллерной трассы СШОР зимних видов спорта. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография".

Участников приветствовала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

- Соревнования "Российский азимут" проходят на Сахалине в двенадцатый раз, привлекая с каждым годом все больше участников. Спортивное ориентирование – это интеллектуальный вид спорта, где от участников требуется не только смекалка, но и физическая подготовка, - подчеркнула Ирина Евгеньевна. - Уважаемые спортсмены, я поздравляю вас с открытием соревнований, желаю вам ярких побед, достойных соперников и отлично выступить.

Каждому участнику предстояло преодолеть собственный маршрут с учетом количества контрольных пунктов для своей возрастной категории. На трассе спортсменов ожидали препятствия, перепады высот и крутые склоны.

- Эти соревнования ежегодно проводятся по всей России, и Сахалин не остается в стороне. Первые страты прошли здесь в 2007 году, - отметил председатель РОО "Федерация спортивного ориентирования Сахалинской области", главный судья соревнований Валентин Шинкарев. Он также отметил, что спортсмен должен быть хорошо развит физически, так как бежать на такой местности довольно сложно.

Победителями среди девушек и женщин в своих возрастных категориях стали Арина Щукина, Дарья Павлович, Вероника Белькова, Виктория Рожкова, Елизавета Пуненкова, Ирина Тен, Вера Фургал и Евгения Грибенюк.

- Было много препятствий, колючих растений, обрывы и спуски. Дистанция получилась длинная и тяжелая. Но я знала как действовать, потому что мы готовились к этому на тренировках, - поделилась впечатлениями юная анивчанка Влада Белоглазова.

Среди юношей и мужчин лидерами в своих категориях стали Роман Швецов, Дмитрий Курченко, Иван Баранов, Вячеслав Кузнецов, Никита Фролов, Сергей Бондарев, Евгений Мацуев и Виталий Резников.

Призеры соревнований получили медали, дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров.