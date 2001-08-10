Анивчанам предлагают сдать нормы ГТО

МАУ СШ г. Анива продолжает приём норм ВФСК ГТО, в котором могут принять участие все желающие с I по XI ступень (от 6 до 70 лет и старше). 29 мая (суббота) с 10:30 до 13:30 можно будет сдать нормы ГТО в Спортивной школе г. Анива ( ул.Калинина 81а ), рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Нормативы, которые вы сможете сдать:

- прыжок в длину;

- отжимания;

- пресс;

- наклон вперед из положения стоя.

- подтягивание на перекладине

- Рывок гири 16кг

- При условии хорошей погоды так же можно будет сдать:

- Челночный бег 10*3’

- Бег на 60 и 100м

- Бег на 1000, 2000, и 3000м

Чтобы принять участие в сдаче ГТО, перед тестированием необходимо:

Зарегистрироваться на сайте ГТО (www.gto.ru) для получения индивидуального одиннадцатизначного номера (ID 17-26-000хххх). Индивидуальный номер обязателен для всех участников и необходим для получения знаков отличия;

Заявка на участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. При коллективной сдаче нормативов, необходимо заполнить коллективную заявку и прислать на эл. почту anivasport@rambler.ru