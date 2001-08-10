Сахалинские штангисты стали чемпионами России
В Туле прошел XXVI открытый чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Соревнования объединили более 240 спортсменов из 40 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Кристалл".
Сахалинскую область на турнире представили четверо тяжелоатлетов. В результате выполнения обязательных упражнений "рывок" и "толчок" в копилке островной команды три золота и одно серебро.
Обладателем золотой медали стал мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Сергей Сергиенко, который выступал в возрастной группе 65-69 лет и весовой категории +109 кг.
Тренер спортшколы "Кристалл" из Южно-Сахалинска, мастер спорта СССР Михаил Щербак также завоевал золото чемпионата. Спортсмен выступал в категории 96 кг и весовой группе 55-59 лет.
Уроженец Поронайска КМС по тяжелой атлетике Евгений Бурганов стал лучшим в весе 61 кг и возрастной группе 40-44 кг.
Серебряную медаль чемпионата в возрастной группе 65-69 лет завоевал мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Михаил Ким из Холмска. Спортсмен выступал в весовой категории 81 кг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:40 Сегодня Детская школа искусств в Поронайске отметила 60-летний юбилей
08:36 Сегодня В Поронайске на Почетной доске представили лучших учеников
08:43 Сегодня Сахалинцев зовут служить судебными приставами
08:47 Сегодня Анивчанам предлагают сдать нормы ГТО
12:32 18 Мая На сахалинской птицефабрике выявлены грубые нарушения
17:07 18 Мая Чиновники проверили ремонт ул. Ленина в Южно-Сахалинске
09:07 19 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам компенсируют российскую часть дороги за границу
13:36 19 Мая В школах и детских садах Сахалина и Курил проведут практические тренировки по противодействию терроризму
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?