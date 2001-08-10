Сахалинские штангисты стали чемпионами России

В Туле прошел XXVI открытый чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Соревнования объединили более 240 спортсменов из 40 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Кристалл".

Сахалинскую область на турнире представили четверо тяжелоатлетов. В результате выполнения обязательных упражнений "рывок" и "толчок" в копилке островной команды три золота и одно серебро.

Обладателем золотой медали стал мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Сергей Сергиенко, который выступал в возрастной группе 65-69 лет и весовой категории +109 кг.

Тренер спортшколы "Кристалл" из Южно-Сахалинска, мастер спорта СССР Михаил Щербак также завоевал золото чемпионата. Спортсмен выступал в категории 96 кг и весовой группе 55-59 лет.

Уроженец Поронайска КМС по тяжелой атлетике Евгений Бурганов стал лучшим в весе 61 кг и возрастной группе 40-44 кг.

Серебряную медаль чемпионата в возрастной группе 65-69 лет завоевал мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Михаил Ким из Холмска. Спортсмен выступал в весовой категории 81 кг.