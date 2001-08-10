Сахалинские студенты вошли в состав национальной сборной по савату

Студенты СахГУ Никита Фролов и Сергей Конюхов примут участие в Первенстве мира среди юниоров по савату (французскому боксу) в составе национальной сборной России. Оба спортсмена обучаются на учителя физкультуры – Никита на 1 курсе Института психологии и педагогики, Сергей – на третьем курсе Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ.

Ребята занимаются саватом под руководством тренеров Владимира Хе и Александра Ермоленко уже несколько лет, регулярно побеждают в региональных соревнованиях, занимают призовые места на чемпионатах России в разделах «Комба» и «Ассо». По итогам последнего чемпионата их включили в национальную сборную России для участия в Первенстве мира по савату, который пройдёт в июле 2021 года в Австрии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

- По внутренним ощущениям, участие в национальной сборной - это очень ответственно, - рассказал Никита Фролов. - Решение организаторов свалилось как снег на голову, поначалу не верилось, но это очень круто, и когда осознаёшь, то понимаешь, что дальше - больше. Сават собираются включить в число олимпийских видов спорта, в 2024 году будет Олимпиада, и если всё пойдёт хорошо, то все дороги открыты, чтобы попасть туда.

Перед поездкой в Австрию ребята полетят на сборы в Санкт-Петербург, где будут тренировки, в том числе с более опытными участниками, которые уже неоднократно становились чемпионами мира по савату и призёрами международных чемпионатов. Студенты считают, что у них можно многому поучиться.

- Уверен, что в Австрии будет намного сложнее, чем на чемпионате России, - считает Сергей Конюхов. - Туда съезжаются спортсмены со всего мира, те же французы, основатели савата, у которых совсем другая подготовка. Я думаю, это будет хороший опыт.