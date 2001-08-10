На Сахалине прошли велосоревнования "Анивская весна"
Шоссейные велосоревнования "Анивская весна" прошли в Анивском районе. Традиционно спортсмены и любители велосипедных гонок стартовали от села Огоньки в сторону г. Невельска.
- Четвертый год подряд в Анивском городском округе мы совместно с Администрацией района проводим велогонку "Анивская Весна", - рассказал директор Анивской спортивной школы Михаил Шамсутдинов. - Радостно видеть, что всё больше и больше любителей велогонок выходит на наш старт.
Во время заездов спортсмены были распределены по нескольким категориям - "М" - Мужчины от 18 до 34 лет, от 35 до 49 лет, и от 50 лет и старше. "Ж" - Женщины от 18 до 34 лет, от 35 до 49 лет, и от 50 лет и старше.
Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 25км. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, или "разделка", как говорят спортсмены, это дисциплина шоссейного велоспорта, где гонщики стартуют и едут поодиночке, чтобы преодолеть дистанцию за минимальное время. Как и в прошлом году, соревнование можно считать международным, так как в гонке участвовали спортсмены из Австралии, Японии и Новой Зеландии.
- Анивский район очень спортивный и пропустить такое прекрасное событие просто невозможно, поделилась эмоциями – участница соревнований Ирина Дуванова.
Данные соревнования собрали не только любителей и профессионалов велоспорта, но и спортсменов других дисциплин таких как, лыжные гонки, триатлон и легкая атлетика.
До финиша добрались все, а призовые места распределились следующим образом:
В возрастной категории 50 лет и старше у женщин третье место заняла Овсянникова Ольга, второе место Вилькер Елена, победителем стала Яхович Любовь. В категории 35-49 лет третье место заняла Власенко Светлана, второе место заняла Заболотская Олеся, первое место у Львовой Натальи.
В самый возрастной категории 50 лет и старше у мужчин третье место занял Шангин Андрей, второе место Мусорин Александр. Победителем в этой группе стал Виктор Красиков.
В категории 35-49 лет бронзовую медаль завоевал Калинин Павел, серебряная медаль Боженко Алексей, золотая медаль у Валиева Евгения.
Категория мужчин в 18-34 лет третье место - Бобров Илья, второе место - Шалимов Александр, первое место - Яблочников Александр. Администрация Анивского городского округа и Анивская спортивная школа выражает благодарность всем, кто принял участие в проведении соревнований Анивская весна 2021!
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