Сахалинцам, желающим принять участие в

Для участников, у которых возникают сложности с онлайн-регистрацией на Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", организаторы предусмотрели другой способ записи. Судьи-регистраторы с 26 по 29 мая окажут содействие в этом на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске (ул. Горького, 7/1), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Любители активного отдыха на месте получат номер участника и брендированную футболку. Отметим, что необходимо будет сразу предоставить медицинскую справку о допуске на соревнования.

Для тех, у кого проблем с регистрацией не возникло, напоминаем, что выдача номеров стартовала 26 мая. Получить их можно там же, на стадионе "Спартак", с 14:00 до 17:00. С 27 по 29 мая включительно номера будут выдавать с 10:00 до 16:30, а 30 мая – с 10:00 до 15:00. С 13:00 до 14:00 перерыв.

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 30 мая одновременно по всей стране. Участникам предстоит преодолеть одну из четырех дистанций на выбор: 1, 5, 10 или 21 километр. В Южно-Сахалинске в этом году мероприятие впервые пройдет в формате массового забега, а не онлайн. Открытие состоится у мемориального комплекса "Россия – моя история" в 16:00, откуда и будет дан старт на дистанции.

Заявиться на участие по-прежнему можно по ссылке https://clck.ru/UsMCt/. На сегодняшний день на полумарафон зарегистрировалось около 500 человек. Всем участникам марафона вручат памятные медали финишера, а победителям и призерам – наградные. Организаторами выступают центр спортивной подготовки Сахалинской области и судейская коллегия региональной спортивной федерации легкой атлетики.