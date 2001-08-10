В Южно-Сахалинске стартовала областная спартакиада пенсионеров
Спартакиада пенсионеров "Марш-Бросок Победы", посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрала 16 сборных команд области из 13 муниципальных образований. Старты проходят на базе учебно-тренировочного центра "Восток", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта.
Участникам предстоит оспаривать победу в состязаниях на протяжении трех дней. По два человека от команды будут соревноваться в пулевой стрельбе, плавании, шахматах, настольном теннисе и кроссе. Далее борьба продолжится в командных дисциплинах – дартс и комбинированная эстафета.
Спортсменов приветствовала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.
- Я рада приветствовать любителей спорта старшего поколения, которые занимают такую активную жизненную позицию. Вы являетесь достойным примером для подрастающего поколения. Мы благодарим вас за активное участие в физкультурных мероприятиях и популяризацию здорового образа жизни. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и спортивных успехов на всероссийском этапе, - напутствовала Ирина Евгеньевна.
К приветственным словам также присоединился председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.
По словам председателя РОО "Союз пенсионеров России по Сахалинской области" Лиры Денисовой, островная команда находится на десятом месте среди 74 регионов России.
- Сегодня мы окунемся в атмосферу упорной борьбы. По итогам регионального этапа мы сформируем сборную команду, которая будет защищать честь нашего региона в финале VII Спартакиады пенсионеров России, подчеркнула Лира Петровна. - Самое интересное, что сегодня растет конкуренция, в Южно-Сахалинске мы сформировали три команды и на каждое место у нас есть несколько желающих.
Конкурс на место есть не только у южно-сахалинских команд. Тренер по адаптивной физической культуре Нина Токсанова отмечает, что в этот раз Корсаков представляют сразу две команды и конкуренция все равно остается высокой.
- Мы в спартакиаде участвуем уже не первый раз. К состязаниям готовимся круглый год. Занимаемся трижды в неделю по полтора часа. На базе спортшколы "Флагман" у нас создана группа общефизической подготовки, там можно заниматься также теннисом, пулевой стрельбой и шахматами. Все занятия бесплатные в рамках проекта "Сахалинское долголетие", - рассказала Нина Токсанова.
Финал седьмой спартакиады состоится с 24 по 26 августа Белгороде.
Завтра участники продолжат соревноваться в шахматах и настольном теннисе на базе УТЦ «Восток» с 09:00, а в плавании с 10:00 на базе водноспортивного комплекса.
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