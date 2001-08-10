Семинар-практикум для сахалинских учителей физкультуры провели в "Кристалле"
В спортивной школе "Кристалл" сегодня состоялось практическое занятие для учителей физкультуры средних общеобразовательных школ Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".
Практический урок прошел под руководством тренера по спортивной гимнастике "Кристалла", президента региональной федерации по этому виду спорта Ольги Сперанской. Также помощь в проведении урока оказывали тренеры Богдан Анфилогов и Евгений Канека.
Участниками семинара стали учителя физкультуры из школ Холмского, Поронайского, Тымовского, Анивского, Томаринского, Углегорского районов, а также Южно-Сахалинска. Темой встречи стало использование средств гимнастики в физическом воспитании учащихся начальной школы.
На примере своих юных воспитанников тренеры "Кристалла" продемонстрировали коллегам упражнения и комбинации, которые пригодятся преподавателям при подготовке своих учеников.
Занятие началось с разминки, где спортсмены показали основные элементы для повышения эластичности связок и мышц. Следующей частью урока стала растяжка, на которой тренер Ольга Сперанская обратила внимание коллег на приемы, с помощью которых можно с нуля научить ребенка делать шпагат, мост или стойку. Акробатические упражнения, такие как кувырок, продемонстрировал гостям мастер спорта по спортивной гимнастике Богдан Анфилогов. Показательные выступления молодых гимнастов "Кристалла" стали красивой завершающей точкой занятия.
Демонстрация исполнения всех элементов прошла в формате, адаптированном для неподготовленных детей. Тренеры спортшколы поделились с коллегами особыми приемами, благодаря которым можно выявить определенные проблемы в строении скелета ребенка, его слабые и сильные стороны, и научить делать базовые гимнастические упражнения без вреда для хрупкого организма ребенка.
Инициатором проведения практического семинара выступила кафедра физического воспитания и ОБЖ института развития образования Сахалинской области.
- Мы совместно с ИРОСО планируем проводить такие практические семинары для учителей физкультуры средних школ на регулярной основе. С помощью подобного взаимодействия удастся повысить уровень физподготовки детей младшего возраста, выявить талантливых детей. Кроме того, передача опыта служит отличным средством популяризации спортивной гимнастики среди подрастающего поколения, - рассказала Ольга Сперанская.
Тренер уверена, что такие практикумы пригодятся коллегам в текущем учебном процессе для развития физической формы школьников.
В спортивной школе "Кристалл" подобный практический семинар состоялся не впервые, периодически здесь проходят мастер-классы для профессионалов в области физкультуры и начинающих специалистов.
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