Сахалинцев приглашают провести активный отдых на

СТК "Горный воздух" открывает летний сезон и приглашает всех желающих на бесплатные занятия по различным спортивным направлениям, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

6 июня пройдут два велоспортивных состязания в рамках ежегодного открытия сезона маунтинбайка-2021, а именно - гонка в гору от Аллеи Славы до средней площадки Горного воздуха и традиционное событие для любителей экстрима – "ВелоЛавина" - массовый скоростной спуск на горных велосипедах с вершины горы Большевик до нижней площадки Комплекса.

Традиционно вместе с захватывающими экстремальными соревнованиями на комплексе начнутся и бесплатные занятия по катанию на горном велосипеде с предоставлением инвентаря. Тренировки для всех желающих будут проводить опытные инструкторы.

- Я познакомился с миром маунтинбайка и деятельностью региональной общественной организации "Сахалинский клуб экстремального велоспорта" в прошлом сезоне, - рассказал Александр Савченко, врач-педиатр детской областной больницы. - Первый раз принял участие в открытой тренировке в августе - очень понравилось, начал кататься активнее, узнал о маршрутах, помогал за ними ухаживать. Совместно с "Горным воздухом" клуб делает нужное дело - организует соревнования и тренировки, много уделяет внимания развитию маунтинбайка в регионе и работе с молодежью и общественностью в целом, повышению культуры и безопасности катающихся на горных велосипедах. Жалею, что не начал заниматься этим раньше.

5 июня всех любителей активного отдыха приглашают на "Зеленый марафон". Начать забег можно из любой точки Южно-Сахалинска до средней станции Горного воздуха. Завершится марафон экологической акцией по уборке склонов и высадке кустарников.

На прошлых выходных на средней станции комплекса стартовали бесплатные занятия по общей физической подготовке с мастером спорта России по гиревому двоеборью, победителем всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону, специалистом по физической культуре и спорту РФ Андреем Мирошниковым. В первый же день к тренировке присоединилось около 100 островитян. Утренние зарядки проходят каждое воскресенье в 10:30. Приглашаются все желающие. С 10:00 до 10:20 комплекс предоставляет бесплатный подъем на канатной дороге.

- Бесплатные занятия по ОФП и другим направлениям - отличная идея! Мы всей семьей в воскресенье поднимаемся на среднюю площадку "Горного воздуха" для участия в зарядке. Тренировки позволяют укрепить мышцы и повысить функциональность организма. Было бы здорово сделать ещё спортплощадки с турниками и брусьями на средней и верхней станциях комплекса, – отметил южносахалинец Михаил Бизяев. – Занятия приносят свои плоды. Дочь Варвара (12,5 лет) - самая быстрая и выносливая из девчонок в своем классе. Тимофей (9 лет) постоянно привлекается к спортивным мероприятиям от своего класса, играет за клуб "Омега-Сахалин", причем все матчи без замены. Младший сын Семён (4,5 года) недавно в саду удивил всех высокими показателями в беге, метании мяча, прыжке с места и гибкости. Кроме того, в этом году Семён сам захотел подняться на вершину Горного воздуха вместе со взрослыми участниками тренировок!

Отметим, в этом сезоне на "Горном воздухе" продолжатся соревнования для юных беговелогонщиков, а также масса других детских и семейных мероприятий, включая музыкальные фестивали, культурно-развлекательные события, походы по экотропам и многое другое. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте СТК "Горный воздух", а также в социальных сетях комплекса.