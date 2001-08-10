Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2021
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15:25, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе

Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе

Сахалинка Анастасия Парохина завоевала первое место на международном турнире по вольной борьбе "Иван Ярыгин – 2021", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Мастер спорта России Анастасия Парохина боролась в весовой категории до 62 кг и оставила позади обладательницу серебра Ульяну Тукуренову и бронзового призера Алину Казымову.

 Напомним, в мае, воспитанница тренера Владимира Парохина взяла серебро предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ.

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