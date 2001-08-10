15:25, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе
Сахалинка Анастасия Парохина завоевала первое место на международном турнире по вольной борьбе "Иван Ярыгин – 2021", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Мастер спорта России Анастасия Парохина боролась в весовой категории до 62 кг и оставила позади обладательницу серебра Ульяну Тукуренову и бронзового призера Алину Казымову.
Напомним, в мае, воспитанница тренера Владимира Парохина взяла серебро предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
14:20 2 Мая Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к жителям острова с пасхальным приветствием
Выбор редакции
- 15:25 Сегодня Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе
- 10:02 28 Мая На Сахалине готовятся к проведению Конференции коренных малочисленных народов Севера
- 17:08 27 Мая Сахалинским рыбакам напоминают правила ловли корюшки и горбуши
- 10:14 26 Мая Южносахалинских подростков познакомили с бытом военнослужащих
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?