Сахалинцы вошли в состав сборной команды России по мас-рестлингу

Анастасия Плотникова и Анастасия Киселёва выступят в составе сборной команды России на международных соревнованиях по мас-рестлингу, которые пройдут с 15 по 21 июня в городе Хива (Узбекистан), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта.

Девушки тренируются под руководством президента сахалинской федерации мас-рестлинга Евгения Борозны в спортшколе г. Поронайска.

Мастер спорта России Анастасия Плотникова является бронзовым призёром Кубка мира 2019 года и Чемпионата России 2020 года. В этом году она будет представлять страну на I этапе Кубка мира среди мужчин и женщин "Открытый Чемпионат Азии" в весовой категории "женщины, до 55 кг".

Анастасия Киселёва впервые представит островной регион в составе сборной России на Открытом международном турнире среди юношей и девушек 15-17 лет по мас-рестлингу в рамках I этапа Кубка мира. Спортсменка выступит в категории "девушки, до 50 кг".