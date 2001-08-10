Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2021
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10:06, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские хоккеисты вышли в финал "Золотой шайбы"

Сахалинские хоккеисты вышли в финал

Сегодня, 02 июня, в Перми состоятся финальные игры в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". Команда "Кристалл", которая выступает в группе 2006-2007 годов рождения, поборется за главный трофей турнира и титул победителя.

За спиной сахалинских хоккеистов ни единого проигрыша. На предварительном этапе воспитанники Александра Скворцова и Константина Пятакова не оставили шансов своим соперникам, разгромив московскую "Энергию-Центр" (9:1), вологодский "Олимп" (4:1), команду "Ягуар" из республики Татарстан (7:2), а также владимирский "Русич" (12:1) в полуфинальной встрече.

Решающий матч состоится в 16:40 (по сахалинскому времени). Соперниками сахалинцев станут хоккеисты "Заречья" из Нижнего Новгорода. У нижегородской команды на предварительном этапе также нет ни одного поражения, поэтому зрителей ждет напряженная борьба, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

За ходом матча можно следить онлайн в прямой трансляции на канале "Golden Puck Club" в YouTubе.

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