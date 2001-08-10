На Сахалине прошел чемпионат области по спортивному туризму

Чемпионат Сахалинской области по спортивному туризму провели в районе п. Весточка. За победу в стартах боролись свыше 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, п. Красногорск и с. Соловьевка, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Спортивные туристы в возрасте от 8 до 21 года соревновались в дисциплине "Дистанция пешеходная". Участникам предстояло преодолеть 800 м с препятствиями - переход по бревну, параллельная переправа, подъём и спуск со склона, а также навесная переправа.

По итогам соревнований в личном зачете среди мальчиков 8-13 лет первое место занял Муслим Умаров, серебро у Павла Кочеткова, бронзу взял Роман Швецов. Среди девочек этого же возраста первое место у Елизаветы Старчук, на втором Ульяна Самарина, а на третьей ступени пьедестала расположилась Ольга Дворцова.

Среди юношей 14-15 лет не было равных Ярославу Заровному, второе место занял Константин Пернятин и замкнул тройку призеров Юрий Кононенко. Самой быстрой в этой возрастной категории среди девушек стала Любовь Фадеева, обогнав обладательницу серебряной медали Алису Ким и бронзового призера Анну Морунову.

Сильнейшим среди юниоров от 16 до 21 оказался Руслан Нитченко, серебряная награда досталась Никите Равнушкину, третье место за Николаем Сенькиным. Среди юниорок лидерскую позицию заняла Софья Шеверева, серебро у Самиры Магеррамовой, бронзу завоевала Юлия Кайгородова.

Лидерами в командном зачете среди участников от 16 до 21 года стали воспитанники центра детско-юношеского туризма "Горизонт" и спортивно-туристического клуба СахГУ "ПИК", второе место у команды из СОШ с. Соловьёвка, третьими стали СОШ №5 г. Южно-Сахалинска.

Среди команд 14-15 лет лучший результат показала корсаковская СОШ №4, второе место разделили южно-сахалинская СОШ №5 и СОШ с. Соловьёвка, бронза у команды из п. Красногорск.

В категории от 8 до 13 лет первое место завоевала команда спортивно-туристское объединение "Восток", серебро у ОШ с. Соловьёвка, третье место разделили ЮСТС "Горизонт" и СОШ № 4 из Корсакова.

Организаторами стартов выступили РОО "Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области" совместно Центром детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска.