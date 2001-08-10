Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
Сегодня 16:05
73,26|89,26|66,91
В Южно-Сахалинске ожидается дождь и усиление ветра
10:45, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Пять сахалинцев стали мастерами спорта

Пять сахалинцев стали мастерами спорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 56-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на пять мастеров спорта больше.

Почетное звание присвоено Анне Кожиновой и Ульяне Николовой (лыжные гонки), Карине Гайдамащук (спорт глухих), Дарья Парфентьева (художественная гимнастика) и Эльвира Баранова (чир спорт).

Эльвира Баранова выполнила норматив на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, победив в дисциплине "Чир-хип-хоп-двойка". Дарья Парфентьева – на чемпионате ДФО во Владивостоке в феврале 2021 года, где она завоевала золотую медаль.

Карина Гайдамащук отличилась на чемпионате России по спорту глухих (дисциплина "горные лыжи") в Мурманске, став обладательницей золотой и четырех серебряных наград.

Анна Кожинова завоевала две золотые и серебряную медаль на X Спартакиаде учащихся России в Красноярске, а Ульяна Николова также успешно проявила себя на соревнованиях всероссийского уровня.

Напомним, что ранее в 2021 году звание мастера спорта было присвоено боксеру Денису Пальшину, Кристине Тутиной (чир спорт), Роману Бойчевскому (биатлон).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?