Пять сахалинцев стали мастерами спорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 56-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на пять мастеров спорта больше.

Почетное звание присвоено Анне Кожиновой и Ульяне Николовой (лыжные гонки), Карине Гайдамащук (спорт глухих), Дарья Парфентьева (художественная гимнастика) и Эльвира Баранова (чир спорт).

Эльвира Баранова выполнила норматив на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, победив в дисциплине "Чир-хип-хоп-двойка". Дарья Парфентьева – на чемпионате ДФО во Владивостоке в феврале 2021 года, где она завоевала золотую медаль.

Карина Гайдамащук отличилась на чемпионате России по спорту глухих (дисциплина "горные лыжи") в Мурманске, став обладательницей золотой и четырех серебряных наград.

Анна Кожинова завоевала две золотые и серебряную медаль на X Спартакиаде учащихся России в Красноярске, а Ульяна Николова также успешно проявила себя на соревнованиях всероссийского уровня.

Напомним, что ранее в 2021 году звание мастера спорта было присвоено боксеру Денису Пальшину, Кристине Тутиной (чир спорт), Роману Бойчевскому (биатлон).