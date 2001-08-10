Пять сахалинцев стали мастерами спорта
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 56-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на пять мастеров спорта больше.
Почетное звание присвоено Анне Кожиновой и Ульяне Николовой (лыжные гонки), Карине Гайдамащук (спорт глухих), Дарья Парфентьева (художественная гимнастика) и Эльвира Баранова (чир спорт).
Эльвира Баранова выполнила норматив на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, победив в дисциплине "Чир-хип-хоп-двойка". Дарья Парфентьева – на чемпионате ДФО во Владивостоке в феврале 2021 года, где она завоевала золотую медаль.
Карина Гайдамащук отличилась на чемпионате России по спорту глухих (дисциплина "горные лыжи") в Мурманске, став обладательницей золотой и четырех серебряных наград.
Анна Кожинова завоевала две золотые и серебряную медаль на X Спартакиаде учащихся России в Красноярске, а Ульяна Николова также успешно проявила себя на соревнованиях всероссийского уровня.
Напомним, что ранее в 2021 году звание мастера спорта было присвоено боксеру Денису Пальшину, Кристине Тутиной (чир спорт), Роману Бойчевскому (биатлон).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
09:09 30 Мая Недельное пребывание туриста на Сахалине с перелетом, проживанием и экскурсиями оценили в 45 тысяч рублей
10:02 28 Мая На Сахалине готовятся к проведению Конференции коренных малочисленных народов Севера
12:11 28 Мая Летом в Южно-Сахалинске будут по-новому убирать придомовые территории
09:04 4 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам рассказали, куда они могут бесплатно слетать на отдых
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
09:28 7 Мая На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса
09:59 8 Мая В городском парке Южно-Сахалинска начал работу музыкальный фонтан
Выбор редакции
- 15:11 Сегодня Почта России предлагает жителям Сахалинской области 30-процентную скидку на подписку
- 16:20 Вчера Сахалинцев приглашают принять участие в XI мультимедийном конкурсе "Взгляд иностранца"
- 09:13 Вчера Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
- 10:06 2 Июня Сахалинские хоккеисты вышли в финал "Золотой шайбы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?